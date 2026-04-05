Плющенко оценил победу Гуменника на «Русском вызове»: «Верни костюм, Петя!»

Победителем «Русского вызова» стал Петр Гуменник, который выступил с номером по кинофильму «Терминатор». Костюм фигуриста напоминал образ Плющенко из легендарного показательного номера под песню Sex Bomb.
«Посмотрел по телевизору “Русский Вызов”. К сожалению, в этом году не смог присутствовать как член жюри. Спасибо Первому каналу за приглашение. Никак не успевал в Питер. К сожалению.
Поздравляю Первый канал и ФФККР с таким крутым турниром! Три часа пролетели, как один миг. Давно так долго не смотрел телевизор.
Мои фавориты. Мысленные «10» от меня:
Камила Валиева — за искусство на льду.
Никита Кацалапов и Вика Синицина — чувство, нежность, магия в каждом движении ребят.
Таня Волосожар и Макс Траньков — номер топ и спортивная форма Макса и Тани. Все-таки «Оld school до сих пор рулит»!
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — номер тронул, сложность и чистота исполнения.
Петя (Гуменник) — было хорошо, но верни костюм, Петя! Аренда в полночь заканчивается!
PS. К сожалению не показали номера: Алены Косторной и Гоши Куницы, Аделины Сотниковой. Не смог увидеть и оценить", — написал Плющенко в личном телеграм-канале.