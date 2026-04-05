Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко оценил победу Гуменника на «Русском вызове»: «Верни костюм, Петя!»

Прославленный российский фигурист Евгений Плющенко подвел итоги прошедшего турнира шоу-программ «Русский вызов — 2026».

Источник: Sport24

Победителем «Русского вызова» стал Петр Гуменник, который выступил с номером по кинофильму «Терминатор». Костюм фигуриста напоминал образ Плющенко из легендарного показательного номера под песню Sex Bomb.

«Посмотрел по телевизору “Русский Вызов”. К сожалению, в этом году не смог присутствовать как член жюри. Спасибо Первому каналу за приглашение. Никак не успевал в Питер. К сожалению.

Поздравляю Первый канал и ФФККР с таким крутым турниром! Три часа пролетели, как один миг. Давно так долго не смотрел телевизор.

Мои фавориты. Мысленные «10» от меня:

Камила Валиева — за искусство на льду.

Никита Кацалапов и Вика Синицина — чувство, нежность, магия в каждом движении ребят.

Таня Волосожар и Макс Траньков — номер топ и спортивная форма Макса и Тани. Все-таки «Оld school до сих пор рулит»!

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — номер тронул, сложность и чистота исполнения.

Петя (Гуменник) — было хорошо, но верни костюм, Петя! Аренда в полночь заканчивается!

PS. К сожалению не показали номера: Алены Косторной и Гоши Куницы, Аделины Сотниковой. Не смог увидеть и оценить", — написал Плющенко в личном телеграм-канале.

Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
