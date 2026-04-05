Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бестемьянова объяснила, почему не вошла в жюри «Русского вызова»

Бестемьянова не вошла в жюри «Русского вызова» из-за конфликта интересов.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что в будущем сможет войти в жюри турнира шоу-программ «Русский вызов», если у нее не будет конфликта интересов.

В субботу Анастасия Мишина и Александр Галлямов, подопечные Бестемьяновой и ее супруга чемпиона Европы Игоря Бобрина, заняли третье место в турнире «Русский вызов». После этого олимпийская чемпионка заявила РИА Новости, что считает неправильным формат турнира, при котором молодые фигуристы оценивают катание более опытных.

«Я не могла (войти в жюри), это было этически неправильно, потому что мы с Игорем ставили программу для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Наш номер получил второе место зрительских симпатий и общее третье место. Мы очень рады», — сказала Бестемьянова.

«Если конфликта интересов не будет, почему нет. Я много раз судила “Ледниковый период”, у меня есть опыт и мое личное мнение. Так что нет проблем — я могу. Но не знаю, кто это решает — федерация или телевидение», — добавила собеседница агентства.

Жюри соревнований состояло из двух панелей — деятелей искусства (певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, оперный певец Ильдар Абдразаков) и спортсменов (Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда).