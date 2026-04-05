Бестемьянова объяснила, почему не вошла в жюри «Русского вызова»

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что в будущем сможет войти в жюри турнира шоу-программ «Русский вызов», если у нее не будет конфликта интересов.
В субботу Анастасия Мишина и Александр Галлямов, подопечные Бестемьяновой и ее супруга чемпиона Европы Игоря Бобрина, заняли третье место в турнире «Русский вызов». После этого олимпийская чемпионка заявила РИА Новости, что считает неправильным формат турнира, при котором молодые фигуристы оценивают катание более опытных.
«Я не могла (войти в жюри), это было этически неправильно, потому что мы с Игорем ставили программу для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Наш номер получил второе место зрительских симпатий и общее третье место. Мы очень рады», — сказала Бестемьянова.
«Если конфликта интересов не будет, почему нет. Я много раз судила “Ледниковый период”, у меня есть опыт и мое личное мнение. Так что нет проблем — я могу. Но не знаю, кто это решает — федерация или телевидение», — добавила собеседница агентства.
Жюри соревнований состояло из двух панелей — деятелей искусства (певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, оперный певец Ильдар Абдразаков) и спортсменов (Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда).