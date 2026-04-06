Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулин — о «Русском вызове»: «Можно пробовать “крейзи-идеи”, полная свобода творчества»

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал итоги турнира «Русский вызов». По словам специалиста, уникальный формат соревнований позволяет фигуристам и хореографам воплощать на льду самые смелые задумки.

Источник: Sport24

Победу на нем одержал Петр Гуменник. Второе место досталось Виктории Синициной и Никите Кацалапов, а тройку лучших замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Мне нравится, как развивается этот турнир. Обсуждали это со всеми хореографами, с тренерами — они в восторге, потому что здесь можно пробовать любые “крейзи-идеи”. К этому, например, относится и номер Синициной и Кацалапова — она была без коньков, но это не повлияло на восприятие от их выступления.

В принципе в этом шоу можно делать все, что хочешь — хоть по пять человек привозить. Это полная свобода творчества, оцениваются в основном художественные впечатление", — приводит слова Жулина ТАСС.

