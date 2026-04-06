Жулин — о «Русском вызове»: «Можно пробовать “крейзи-идеи”, полная свобода творчества»

Победу на нем одержал Петр Гуменник. Второе место досталось Виктории Синициной и Никите Кацалапов, а тройку лучших замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Мне нравится, как развивается этот турнир. Обсуждали это со всеми хореографами, с тренерами — они в восторге, потому что здесь можно пробовать любые “крейзи-идеи”. К этому, например, относится и номер Синициной и Кацалапова — она была без коньков, но это не повлияло на восприятие от их выступления.
В принципе в этом шоу можно делать все, что хочешь — хоть по пять человек привозить. Это полная свобода творчества, оцениваются в основном художественные впечатление", — приводит слова Жулина ТАСС.