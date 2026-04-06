Гуменник опередил Малинина по заработкам в сезоне-2025/26

Гуменник в минувшем сезоне заработал 11 588 889 рублей — 1,7 миллиона в серии Гран-при, 2,5 миллиона — за победу на чемпионате России, еще около 400 тысяч — за участие в Кубке Первого канала и, наконец, 7 миллионов — за прошедший в субботу турнир шоу-программ «Русский вызов», в котором выиграл, а также получил два специальных приза.
Илья Малинин в прошедшем сезоне выиграл все соревнования, в которых участвовал, за исключением Олимпиады, но на ней призовые не разыгрываются. Таким образом, он заработал 125 тысяч долларов, что по нынешнему курсу доллара к рублю составляет 10 041 250 рублей. Это рекордный среди зарубежных фигуристов показатель.
Ранее стало известно, сколько в секунду зарабатывал Гуменник на турнире «Русский вызов».