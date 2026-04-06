Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отмененное ледовое шоу Этери Тутберидзе в Астане все же состоится: подробности

Стало известно, что ранее отмененное ледовое шоу знаменитого тренера Этери Тутберидзе в Астане все же состоится. Продажа билетов на 1 мая была возобновлена.

Источник: Getty Images

На прошлой неделе стало известно, что ледовое шоу знаменитого тренера Этери Тутберидзе отменили в Казахстане. В программе было выступление Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Аделии Петросян, Петра Гуменника и Элизабет Турсынбаевой — первой в истории Казахстана серебряной призерки чемпионата мира.

Но, как несколько часов назад сообщил отец Элизабет Турсынбаевой — Байтак Турсынбаев, на своей странице в Facebook, шоу все же состоится.

«Решены все организационные вопросы и истинные любители фигурного катания могут насладиться красивым зрелищем! Всемирно известные фигуристы покажут великолепное представление!» — написал Турсынбаев.

К слову, на сайте по продаже билетов на шоу возобновилась пропажа билетов. Ранее их купить технически было невозможно.

По данным издания Offside.kz, сегодня официально стало известно, что сторонам удалось прийти к соглашению и устранить все технические разногласия.

«Подготовка к шоу продолжается в штатном режиме. Организаторы подчеркнули, что состав участников остается прежним, а программа шоу не претерпит изменений из-за временной приостановки подготовки», — пишет издание.

Напомним, ранее сама Этери Тутберидзе заявляла о готовности команды прилететь в Астану и провести шоу.

Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше