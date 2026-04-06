Отмененное ледовое шоу Этери Тутберидзе в Астане все же состоится: подробности

На прошлой неделе стало известно, что ледовое шоу знаменитого тренера Этери Тутберидзе отменили в Казахстане. В программе было выступление Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Аделии Петросян, Петра Гуменника и Элизабет Турсынбаевой — первой в истории Казахстана серебряной призерки чемпионата мира.
Но, как несколько часов назад сообщил отец Элизабет Турсынбаевой — Байтак Турсынбаев, на своей странице в Facebook, шоу все же состоится.
«Решены все организационные вопросы и истинные любители фигурного катания могут насладиться красивым зрелищем! Всемирно известные фигуристы покажут великолепное представление!» — написал Турсынбаев.
К слову, на сайте по продаже билетов на шоу возобновилась пропажа билетов. Ранее их купить технически было невозможно.
По данным издания Offside.kz, сегодня официально стало известно, что сторонам удалось прийти к соглашению и устранить все технические разногласия.
«Подготовка к шоу продолжается в штатном режиме. Организаторы подчеркнули, что состав участников остается прежним, а программа шоу не претерпит изменений из-за временной приостановки подготовки», — пишет издание.
Напомним, ранее сама Этери Тутберидзе заявляла о готовности команды прилететь в Астану и провести шоу.