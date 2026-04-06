Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тутберидзе заявила, что питалась коркой хлеба из-за проблем с весом

Тутберидзе рассказала, что лишний вес в фигурном катании приводит к раскоординации, травмам и переломам.

Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила в новом выпуске сериала «Метод Тутберидзе» в Okko, что питалась коркой черного хлеба во времена проблем с лишним весом.

«Когда у меня была проблема с весом, я корку черного хлеба грызла весь день. Я не знаю, может быть, я психологически больная от этого стала. Может быть, если я была бы бодипозитив, я была бы гораздо более здоровая», — сказала Тутберидзе.

Тренер отметила важность контроля веса в фигурном катании, заявив, что прибавка в весе приводит к раскоординации, травмам и переломам. «В каком виде спорта, кроме сумо, можно быть в перевесе? В каком виде спорта это будет нормально? В легкой атлетике? В каком? Почему у нас вдруг сказали “это нормально”? Нет, это травматизм», — заключила Тутберидзе.

Среди учеников Этери Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также призеры Игр Евгения Медведева, Александра Трусова и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

На Олимпийских играх в Италии ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в соревновании женщин-одиночниц.

Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11 раз подряд.

За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
