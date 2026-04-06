Тутберидзе заявила, что питалась коркой хлеба из-за проблем с весом

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила в новом выпуске сериала «Метод Тутберидзе» в Okko, что питалась коркой черного хлеба во времена проблем с лишним весом.
«Когда у меня была проблема с весом, я корку черного хлеба грызла весь день. Я не знаю, может быть, я психологически больная от этого стала. Может быть, если я была бы бодипозитив, я была бы гораздо более здоровая», — сказала Тутберидзе.
Тренер отметила важность контроля веса в фигурном катании, заявив, что прибавка в весе приводит к раскоординации, травмам и переломам. «В каком виде спорта, кроме сумо, можно быть в перевесе? В каком виде спорта это будет нормально? В легкой атлетике? В каком? Почему у нас вдруг сказали “это нормально”? Нет, это травматизм», — заключила Тутберидзе.
Среди учеников Этери Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также призеры Игр Евгения Медведева, Александра Трусова и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
На Олимпийских играх в Италии ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в соревновании женщин-одиночниц.
Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11 раз подряд.