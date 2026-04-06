Стал известен заработок Валиевой на турнирах в 2026 году: фигуристка провели на льду чуть более 12 минут

Камила Валиева в 2026 году заработала на данный момент 1 миллион 778 тысяч рублей за участие в турнирах.

Источник: РИА "Новости"

Фигуристка выступила на трех соревнованиях — чемпионате России по прыжкам, Кубка Первого канала и турнире по шоу-программам «Русский вызов».

На прыжковом турнире спортсменка заняла 6-е место и не заработала ничего. На Кубка Первого канала она стала победительницей в составе команды Москвы. Общий выигрыш составил 14 миллионов рублей, таким образом при условии равного распределения между участниками победившей команды Валиева получила 778 тысяч рублей.

На «Русском вызове» ученица Светланы Соколовской стала 9-й, показав лучший результат среди девушек — это принесло ей 1 миллион рублей. Суммарное время выступлений Камилы на льду составило 12 минут 13 секунд.