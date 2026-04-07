За что ее любить: рецепт чемпионского образа Камилы Валиевой

Когда она выступала на шоу «20 лет победам Турина» с олимпийской программой «Болеро», не смогла сдержать улыбку, вставая в стартовую позу. И только усилием воли подавила ее, отработав свое несовпадение с образом как профессиональная актриса. Откуда взялась улыбка? Вряд ли ее щекотали перед выходом на лед, и уж точно она не вспомнила смешной анекдот в этот момент. Просто у нее больше не болит. И разве не забавно вот так запросто взять и в новом красном платье сверкнуть постановкой, в которой четыре года назад ты практически попрощалась со спортом.