Никита Кацалапов: «После шоу Навки у нас было четыре дня до “Русского вызова”. Зимой мы катали номер, где Вика без коньков, он заходил очень хорошо, и нам разрешили»

27 марта в шоу Татьяны Навки Кацалапов лезвием конька случайно повредил ногу Синициной. «Русский вызов», где Виктория и Никита заняли второе место, прошел 4 апреля.
Кацалапов: Я позвонил продюсеру. Многие люди пишут, спрашивают, как Вика. Я в шоке сижу, звоню продюсеру, говорю: «Снимай нас, мы не можем выступать». И говорю: «Единственная идея, которую могу предложить, это на премьере “Золушки” в Новый год у нас был номер, где Вика в туфельках была». Вот так как-то выкручиваемся.
Евгения Медведева: А можно вопрос? Вы ставили уже какой-то номер, он у вас уже был готов, потому что происшествие случилось достаточно близко к «Русскому вызову», а обычно к этому турниру очень сильно заранее готовятся. Были ли у вас уже какие-то наработки, которые, к сожалению, пришлось отменить в силу обстоятельств?
Кацалапов: У нас не было конкретики, у нас было четыре дня. Мы хотели ставить программу с Таней Навкой, с Игорем Оршуляком, с Таней Розановой. Вика позвонила…
Синицина: Анастасии Шумковой, которая нам ставила.
Кацалапов: Мы с ней часто очень работаем, классно танцуем. Но как таковой идеи не было. Были какие-то варианты музыки и все. То есть условно после шоу «20 лет ОИ в Турине» у нас было четыре дня до «Русского вызова», за которые мы хотели плотно сесть и успеть поставить что-то новое, что-то прикольное. Но вот как произошло, так произошло. Как я говорил, зимой мы катали номер, где Вика без коньков, опыт такой есть, и номер заходил очень хорошо, и нам разрешили.
Алексей Ягудин: Это чисто ваша была идея? Я просто помню, что вы тогда совсем молоденькими были, когда Петя Чернышев с Еленой Подкаминской в «Ледниковом периоде» был номер, когда он ее как хрустальную вазу проносил весь номер.
Кацалапов: И этим мы вдохновлялись на самом деле. Номер действительно клевый, обращает на себя внимание и на льду необычно смотрится. Этим вдохновились, нам разрешили что-то в этом роде выступить, сказали, что мы украшение, обязательно приехать.
Синицина: И также мы подумали, что еще можно сделать, чем можно еще удивить. И Таня предложила, что я буду летать, и может быть, это осуществить. Такого еще на «Русском вызове» не было. И действительно, мне кажется, такого еще никто не делал. Вот такие полеты.