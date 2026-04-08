Даниил Глейхенгауз: «Трусова — это тот человек, который показывает, что невозможное возможно»

Трусова участвует в туре ледовых шоу Этери Тутберидзе. В августе прошлого года фигуристка родила ребенка.
«Саша Трусова — это тот человек, который даже для меня показывает, что невозможное возможно. Когда человек, буквально недавно родивший, выходит и уже прыгает четверной лутц, тот самый ее фирменный прыжок, и тренируется, готовится», — сказал Глейхенгауз в эфире «Авторадио».
«Мы поставили [Трусовой] два новых номера, абсолютно разных по настроению и тематике. Один из номеров — про тот самый путь, который она прошла с Олимпийских игр до этого момента. Он такой нежный, романтичный, про ее жизнь. А второй номер — больше в стиле Саши, когда она каталась у нас, дерзкий, мощный. И в нем мы, конечно, планируем показать ее четверной лутц», — добавил хореограф.
Трусова прыгнула четверной лутц в шоу Тутберидзе.