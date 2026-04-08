Гуменник заработал больше всех призовых среди российских фигуристов за сезон

Второе место в списке заняла Алиса Двоеглазова, третье — Аделия Петросян.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Петр Гуменник заработал 11,58 млн рублей призовых и возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых российских фигуристов по итогам сезона. Об этом сообщает Forbes.

Ранее ТАСС сообщал, что Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх в Италии в мужском одиночном катании.

Второе место по объему призовых заняла Алиса Двоеглазова, заработавшая 5,57 млн рублей. Третьей стала Аделия Петросян с 4,27 млн рублей. В первую пятерку рейтинга также вошли Марк Кондратюк и Дарья Садкова, каждый из которых получил по 3,77 млн рублей за сезон. Далее в списке расположились Александра Степанова и Иван Букин, заработавшие 3,5 млн рублей. Также в топ-10 вошли Евгений Семененко с 3,48 млн рублей, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 3,43 млн рублей.

Гуменнику 23 года, он является трехкратным победителем финалов Гран-при России, чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше