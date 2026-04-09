Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинин: «Появились кошки. Они изменили мою жизнь. Теперь это моя терапия»

Трехкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин рассказал, что помогает ему сохранять боевой дух в соревновательном сезоне.

Источник: AP 2024

«Прошло несколько дней. Теперь, когда сезон в некотором роде подошел к концу, наконец могу все это как следует осмыслить. Это был долгий, напряженный сезон, со множеством взлетов и падений. Так что сам факт того, что я с этим справился, вызывает у меня настоящую гордость.

И, честно говоря, мне кажется, что это один из лучших сезонов, которые у меня были, просто потому, что у меня появились кошки. Они действительно изменили мою жизнь. По-настоящему чувствую, что теперь они моя терапия», — приводит слова 21-летнего Малинина People.