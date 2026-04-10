«Будет одним из феноменальных случаев»: призер чемпионата мира о возвращении Трусовой

«Очень радостно, когда видим спортсменов не один‑два сезона, а много лет. И это будет одним из феноменальных случаев, потому что из одиночниц мало кто так возвращался. Единицы. После родов тем более», — сказала Погорилая.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.
Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.