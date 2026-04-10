Аделия Петросян ответила на слухи о романе с Петром Гуменником

Петросян и Гуменник вместе выступали на Олимпийских играх — 2026 в Италии. 23-летний Петр тепло поддерживал 18-летнюю Аделию во время выступлений.
— Петр Гуменник очень тепло тебя поддерживал, и это заметили многие зрители. Ты вообще сама видела, как активно люди это обсуждали. Потому что даже в интернете, я видел, некоторые на форумах вас шипперят («шипперить» означает приписывать любовные отношения. — Sport24). Как ты к этому относишься и где здесь правда?
— В интернете много всего, меня еще и с Ильей Малининым…
— Это правда, они там вдвоем стояли, очень активно наблюдали.
— Да. Ну если честно, это все, конечно, ерунда. Просто им, наверное, весело от этого. Наверное, это их такое развлечение, — сказала Петросян в интервью каналу ALEKÓ в рубрике In My Bag.