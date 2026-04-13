Валиева посетила Российский космический форум: «Это было очень круто. Столько интересных обсуждений про будущее»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как посетила Российский космический форум.

Источник: РИА "Новости"

"Побывала на Российском космическом форуме — и это было очень круто. Столько интересных обсуждений про будущее космоса, технологии и развитие отрасли, что просто не оторваться.

Отдельно впечатлило, насколько масштабно сейчас развивается космическая индустрия и какие перспективы нас ждут в ближайшие годы. Очень ценно иногда выбираться на такие мероприятия — расширяет взгляд и вдохновляет", — написала Валиева в своих социальных сетях.

Ранее Валиева приняла участие в «Русском вызове» и заняла первое место среди одиночниц.