Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина оценила критику живущей в США дочери в адрес Трампа

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила критику живущей в США дочери Алены Миньковской в адрес президента этой страны Дональда Трампа. Ее слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Роднина отказалась говорить, согласна ли она с мнением дочери. «Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным», — заявила парламентарий.

Ранее Миньковская на странице в социальных сетях выразила резкое возмущение риторикой Трампа в адрес Ирана. Она отметила, что Трамп угрожал стереть с лица земли страну с 93 миллионами жителей, а американские СМИ реагируют вяло.

Миньковская живет в США. Роднина заявляла, что хотела бы, чтобы дочь жила с ней рядом.