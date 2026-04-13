Загитова: «Моя мечта — создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить мое имя»

Известная российская фигуристка Алина Загитова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, опубликовала новый пост в телеграм-канале, в котором в числе прочего рассказала о своей мечте.

Источник: Sport24

«Друзья! Я была на XI Московском молодежном форуме “Мост Москва — Татарстан”.

Я с гордостью представляла Татарстан — и на российских соревнованиях, и на международной арене. Именно здесь начинался мой путь в спорт, здесь я получила первые уроки, первые победы и ту поддержку, которая помогла мне достичь успеха.

Также мы поговорили о планах и мечтах! Сегодня я чувствую большое желание вернуть все то, что когда-то было вложено в меня, и поделиться своим опытом с новым поколением спортсменов. Моя мечта — создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить мое имя. Надеюсь, этот проект станет настоящим местом притяжения, куда будут приезжать и где будут расти будущие чемпионы со всей России!" — написала 23-летняя спортсменка.

