Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное — что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на 11-м Молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

Источник: Спортс‘’

«Ошибаться могут все, главное — что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было», — сказала Загитова.

Отвечая на вопрос о хейтерах, спортсменка заметила, что «наши недоброжелатели — это наши фанаты». И призвала различать объективную и субъективную критику.

Загитова добавила, что критика — это «двигатель прогресса», приведя в пример практику взаимодействия спортсмена и тренера, указывающего на ошибку.

«Самое главное — это семья, родные, близкие, которые дают вам советы. Но самый главный голос, самый важный голос должен быть именно за вами», — отметила фигуристка.

Своей главной мечтой на данный момент Загитова назвала открытие собственной школы в Казани. Она поблагодарила руководство города и республики за оказываемую поддержку.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.

За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше