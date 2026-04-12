Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное — что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»

«Ошибаться могут все, главное — что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было», — сказала Загитова.
Отвечая на вопрос о хейтерах, спортсменка заметила, что «наши недоброжелатели — это наши фанаты». И призвала различать объективную и субъективную критику.
Загитова добавила, что критика — это «двигатель прогресса», приведя в пример практику взаимодействия спортсмена и тренера, указывающего на ошибку.
«Самое главное — это семья, родные, близкие, которые дают вам советы. Но самый главный голос, самый важный голос должен быть именно за вами», — отметила фигуристка.
Своей главной мечтой на данный момент Загитова назвала открытие собственной школы в Казани. Она поблагодарила руководство города и республики за оказываемую поддержку.
