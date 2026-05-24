Роднина о том, может ли Овечкин стать хорошим депутатом Госдумы: «Если сказать “нет”, сразу все накинутся. Но это выборный процесс. Сейчас мы его знаем как сумасшедшего спортсмена»

— Кто из спортсменов идеальный кандидат для должности депутата Госдумы?
— Нет ничего идеального в жизни и мире. В Госдуму идут не спортсмены или врачи, а люди с определенной позицией, знаниями и взглядами на жизнь. Если эти знания и активность устраивают избирателей, человека выбирают.
— Сейчас встречаются мнения, что Овечкин мог бы стать хорошим депутатом Госдумы. Например, Светлана Журова говорила об этом. Вы согласны?
— А как мы будем о людях, которые достигали высочайшего результата, говорить плохо? Если вы скажете «нет» [не сможет стать хорошим депутатом], на вас сразу все накинутся.
— На ваш взгляд, из Овечкина получился бы хороший депутат?
— Если человек собирается избираться в Госдуму, он должен иметь свою позицию, взгляды и какие-то дела по общественной или политической линии. Это выборный процесс, а в этой ситуации я никогда не бегу впереди паровоза.
Когда Александр изъявит свое желание, будет объяснять свою позицию и взгляды, тогда мы сможем хоть что-то говорить. А сейчас Овечкина мы знаем как сумасшедшего спортсмена, — сказала Роднина.