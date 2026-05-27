Татьяна Тарасова: «Поработать тренером в школе Загитовой? Я 60 лет отработала и сейчас на заслуженном отдыхе и от Алины, и от всех других граждан»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем открытии спортивного центра Алины Загитовой в Казани.

Источник: Спортс‘’

Школу Загитовой планируют сдать к 30 августа.

— Открытие школы Загитовой? Мало ли, сколько катков открывается. Как хорошо, что в честь нашей олимпийской чемпионки будет каток ее имени. Разве в этом есть что-то плохое? Люди хотя бы запомнят, что у нас катки названы олимпийскими чемпионами.

— Есть ли у вас желание поработать тренером в школе Алины Загитовой, чтобы помочь в развитии школы?

— Я 60 лет отработала, и сейчас на заслуженном отдыхе и от Алины, и от всех других граждан, — сказала Тарасова.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.

