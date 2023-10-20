Эта странная вещь была у каждой модницы СССР 50-х. Теперь она кажется бесполезной, а тогда давала надежду миллионам

Сегодня «Грация» может показаться забытым и архаичным тренажером, но в свое время она была популярнейшей вещью. Женщины верили в его способность создавать идеальные фигуры. Поэтому практически у каждой модницы 50-х в арсенале был этот необычный тренажер.

«Грация» это небольшой плоский диск, который предназначался для тренировки различных групп мышц. Основная его функция — укрепление позвоночника, ног и пресса. Такой «диск здоровья» можно было найти практически в каждой советской квартире. Особой популярностью он пользовался у женщин, мечтавших избавиться от лишних сантиметров в талии.

Они вставали на диск обеими ногами и двигали нижней частью туловища в разные стороны так, чтобы верх тела оставался неподвижен. Также делали другие упражнения сидя и стоя. К диску прилагалась целая инструкция с иллюстрациями, как правильно выполнять упражнения и достигать лучших результатов. К сожалению, жиросжигающий эффект, о котором мечтали пользовательницы «Грации», оказался недостаточно заметным, и многие быстро теряли интерес к этому тренажеру. В итоге, он чаще всего завершал свой путь под кроватью или в шкафу. Но его наличие в «сокровищницах» жителей бывшего СССР вызывает интерес, была ли польза от тренажера на самом деле?

Ольга Александрова, врач-терапевт высшей категории, в интервью Газете.Ru предупреждает: «Проблема в том, что при длительном использовании диск перегружает колени. Считалось, что он способствует похудению, но разноплановые и узконаправленные упражнения в тренажерном зале принесут человеку гарантированную пользу — в отличие от этого приспособления, которое все еще можно купить в интернете».

Несмотря на ограниченные возможности «Грации», по мнению других специалистов, тренажер все равно может приносить пользу. Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» подчеркнул, что этот тренажер тренирует координацию: «Что позволяет делать этот диск? Во-первых, он тренирует координацию движений. Во-вторых, если мы добавим к вращению небольшое сгибание колен, мы получим замечательное силовое упражнение на нижние конечности». Он утверждает, что пользу здоровью приносят ежедневные занятия на тренажере в течение нескольких минут.

Однако, если вы решитесь возобновить тренировки, помните о противопоказаниях. Занятий на «Грации» следует избегать людям с проблемами в позвоночнике, заболеваниями ЖКТ и гинекологическими заболеваниями. Также стоит быть осторожными, если у вас наблюдаются перепады артериального давления.

Несмотря на свои недостатки, «Грация» оставила свой след в истории советской физической культуры. Этот тренажер стал одним из символов целой эпохи. Хотя сейчас «Грация» может показаться многим бесполезной, в свое время она дарила надежду и мотивацию многим.