Мысль о пробежке приводит в ужас? Рассказываем, как полюбить бег и сделать его приятной привычкой

Бег можно назвать практически врожденным навыком, но многим начинающим атлетам достаточно сложно полюбить сам процесс. Как сделать бег частью своей жизни, рассказывает Степан Киселев, амбассадор Спортмастер PRO и двукратный чемпион России по марафону.

Как полюбить бег

Подумайте, зачем вам бегать

Для бега можно придумать большое количество целей. Например, тренироваться, чтобы пробежать на крупном забеге, просушить ноги или просто покорить свой первый километр без остановки. Новичку, который никогда не занимался бегом, на первом этапе можно поставить себе цель пробежать хотя бы полчаса без перерыва. Чтобы ее достичь, можно начать с тренировок, в которых небольшие промежутки бега в одну-две минуты чередуются с такими же промежутками ходьбы в легком темпе. Когда прогресс становится заметен, промежутки бега можно увеличивать, чтобы сначала дойти до соотношения «15 минут бега — минута ходьбы — 15 минут бега», а затем и вовсе убрать ходьбу из процесса.

Дальше цели можно усложнять исходя из собственных желаний и амбиций. Когда человек доходит до определенных успехов, он начинает чувствовать себя частью большого мирового сообщества. У некоторых даже появляется желание не просто бегать, а соревноваться с бегунами и ставить свой личный рекорд.

Почувствуйте именно свою мотивацию

Кого-то заряжает желание сбросить вес, привести тело в форму или просто улучшить свое физическое состояние. Других — пример друзей или соседей, которых застаешь за пробежкой по пути на работу с утра. Третьим — просто нравятся классные фотки, беговые праздничные мероприятия, медали, красивый мерч, и это тоже супер мотивация.

Поставьте перед собой цель или придумайте мечту, к достижению которой будете стремиться. Разумеется, интенсивность тренировок должна повышаться постепенно. Но периодически напоминайте себе, ради чего вы бегаете, — вас будут вдохновлять и желание добиться результата, и уже имеющиеся успехи.

Купите хорошую экипировку

Качественные кроссовки и удобная форма делают бег более комфортным и безопасным. Дополнительно можно купить различные аксессуары: наплечный ремешок для телефона, фитнес-браслет, компактный рюкзак и бутылку для воды.

Когда все это появляется в жизни, человек воспринимает свое увлечение более уважительно и профессионально, видит бег не как мимолетное увлечение, а как серьезное хобби и стиль жизни. Умные гаджеты следят за пульсом, считают шаги, потраченные калории и пройденное расстояние, помогают лучше понимать возможности вашего организма и делают тренировки более эффективными.

Совмещайте приятное с полезным

Чтобы сделать тренировки разнообразными и получить от них больше пользы, можно в процессе слушать музыку или подкасты, изучать новые языки. Так появляется новая классная привычка, и на пробежку хочется выходить чаще.

Другой вариант — выбирать для пробежек интересные маршруты, чтобы лучше узнавать город, в котором живешь. Можно даже слушать аудиоэкскурсии — тогда пробежка точно принесет удовольствие.

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