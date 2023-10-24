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24 октября, источник: Life.ru

Названо 5 видов спорта, для которых осень — лучшая пора

Когда летняя жара уже спала, а зимние холода ещё не пришли, самое время заняться спортом на свежем воздухе. Можно, например, прогуляться по окрестностям и ближайшим паркам. Кроме пользы для здоровья такой вид активности позволит оценить всю красоту этого времени года. Однако это ещё далеко не всё, чем можно заняться осенью, — в беседе с Лайфом фитнес-инструктор Анастасия Исаенко перечислила пять самых подходящих для этого времени года дисциплин.

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Источник: Life.ru

Названо 5 видов спорта, для которых осень — лучшая пора.

Езда на велосипеде

Это отличный способ потренировать тело, укрепить сердце и улучшить кровоснабжение. Регулярные умеренные велонагрузки на свежем воздухе не только повышают выносливость, но и укрепляют иммунитет, снижают риск инфекционных и вирусных заболеваний и увеличивают сопротивляемость стрессам, что особенно важно в преддверии зимнего сезона. Час велопрогулки позволяет сжечь от 300 до 500 ккал в зависимости от интенсивности езды. Максимальный жиросжигающий эффект даёт интервальная езда — чередование спокойной езды с максимальным ускорением.

Бег

Осень — лучшее время для бега на свежем воздухе. Умеренный температурный режим позволяет получить максимум удовольствия от этого вида активности, который прекрасно действует на симпатическую и парасимпатическую нервную систему, нормализует сон, гормональный фон, увеличивает работоспособность и помогает бороться с депрессией. Причём такой вид активности позволяет сжечь больше калорий, чем обычный бег на беговой дорожке. Начинать тренироваться можно с 10 минут, постепенно доводя время тренировки до 30−40 минут. Главное в этом деле — выбрать хорошие кроссовки и удобную одежду, а перед тренировкой не забыть про лёгкую разминку.

Игровые виды спорта

Это хороший способ не только размяться, но и провести время с семьёй и друзьями. Любая игра на свежем воздухе даст не только нужную физическую нагрузку, но и подарит массу удовольствия и памятных моментов. Кроме прочего, спортивные игры на воздухе и дружеские матчи — это лучший способ привить любовь к спорту и активному образу жизни детям.

Силовые тренировки

Этим видом спортивной активности можно заниматься на любой тренажёрной площадке вплоть до наступления заморозков. Воркаут на улице имеет огромное преимущество перед занятиями в зале — здесь нет нехватки в кислороде и связанного с ним дискомфорта. Для самого простого комплекса упражнений будет достаточно турника и шведской стенки. Однако новичкам перед началом тренировок лучше проконсультироваться со специалистом, который поможет составить программу и проконсультирует по поводу питания и спортивной одежды.

Скандинавская ходьба

Самый простой вид спортивной активности, не требующий сложного инвентаря. Несмотря на внешнюю простоту, скандинавская ходьба задействует до 90% мышц, причём нагрузка распределяется на все мышцы равномерно, а на суставы — снижается (если сравнивать с обычной ходьбой). Тренировки хорошо влияют на осанку, способствуют хорошей вентиляции лёгких, укрепляют костную ткань и стабилизируют координацию движений. При этом стоит помнить про технику: нога ставится на пятку, после чего выполняется перекат на носок с одновременным махом противоположной рукой. Чем шире махи руками (они должны работать от плеча), тем выше нагрузка. Важно каждый раз ставить палку на землю, чтобы снизить нагрузку на колени и позвоночник. А перед началом тренировки стоит выполнить лёгкую разминку.

А ранее Лайф рассказывал о способах мотивации на занятия спортом. В любом деле, в том числе и в спорте, самое главное — это наличие чёткой цели. Когда человек чётко знает, ради чего занимается, его не сможет сломать ни одно препятствие. При этом нельзя забывать и про отдых, ведь если не восстанавливать силы и не перезагружать мозг, рано или поздно может произойти выгорание.

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