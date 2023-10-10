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16:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Эффективный результат: учёные выяснили, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

Учёные Университета Эдит Коуэн выяснили, как часто нужно тренироваться в неделю, чтобы это приносило пользу.

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Источник: РИА "Новости"

В исследовании приняли участие 26 добровольцев. Они выполнили одно упражнение, направленное на трёхсекундное эксцентрическое сокращение бицепса с максимальным усилием. Этот тип нагрузки действует на мышцы во время медленного опускания тяжёлой гантели из согнутого положения руки в прямое, пишет SciTechDaily.

Участников разделили на две группы. Первая группа выполняла это упражнение два дня в неделю, вторая — три дня в неделю. Через четыре недели учёные сравнили силу бицепсов добровольцев.

У тех, кто выполнял упражнения два дня в неделю, не было существенных изменений, однако в трёхдневной группе наблюдалось небольшое, но значительное увеличение концентрической (на 2,5%) и эксцентрической силы (на 3,9%).

Затем авторы провели второй эксперимент. Первая группа выполняла упражнение три раза в неделю, а вторая — пять. В результате бицепсы участников второй группы стали на 10% сильнее, чем у испытуемых из первой.

Поэтому, отвечая на вопрос, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом, учёные отвечают: от трёх до пяти. Причём они говорят, что не стоит нагружать мышцы ежедневно — им тоже нужен отдых.

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