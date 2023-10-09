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9 октября, источник: Lenta.Ru

Тренер назвал самое эффективное упражнение для прокачки мышц ног и ягодиц

Тренер Джейк ван Хофф назвал румынскую становую тягу самым эффективным упражнением для прокачки мышц ног и ягодиц. Для тренировки понадобится минимум оборудования — гантели. По словам ван Хоффа, это движение задействует несколько групп мышц, включая нижнюю часть спины, ягодицы, мышцы кора и подколенные сухожилия.

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Источник: РИА "Новости"

Тренер Джейк ван Хофф назвал самое эффективное упражнение для прокачки мышц ног и ягодиц. Его слова приводит Women’s Health.

Специалист посоветовал выполнять румынскую становую тягу. Он отметил, что преимущество этого упражнения состоит в том, что для него нужно минимум оборудования — подойдут гантели и другие утяжелители. По словам ван Хоффа, это движение задействует несколько групп мышц, включая нижнюю часть спины, ягодицы, мышцы кора и подколенные сухожилия, и, кроме того, оно безопасно для людей с болями в пояснице.

Тренер также рассказал о правильной технике выполнения упражнения. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки вдоль тела. Затем необходимо отводя бедра назад наклониться корпусом вперед так, чтобы зажатые в руках гантели опустились на уровень голеней. «Сохраняя нейтральное положение позвоночника, перенесите вес на пятки и полностью выпрямитесь в бедрах и коленях, сжимайте при этом ягодичные мышцы», — добавил ван Хофф. Он подчеркнул, что спина при выполнении упражнения должна быть прямой.

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