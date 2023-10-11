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16:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Как записать ребенка в спортшколу через Госуслуги?

Родители могут записать школьника в спортшколу через Госуслуги. К порталу подключены 85 регионов и 3611 организаций.

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Источник: РИА "Новости"

На портале «Госуслуги» открыт сервис записи детей в спортшколы. Родители и школьники могут найти подходящую спортивную секцию в своем регионе и записаться на занятия через интернет. Для этого достаточно иметь учетную запись на портале.

Сервис позволяет узнать о наличии свободных мест и графике занятий в выбранной спортивной школе или секции.

Как записаться в спортшколу?

Для записи нужно перейти на сайт «Госуслуги», в раздел «Запись в организацию спортивной подготовки». Далее нужно выбрать программу и проверить, проходит ли ребенок по возрасту.

Само заявление нужно подать не позже, чем за месяц до вступительных испытаний. После этого придет приглашение на вступительные испытания. С собой нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, фото ребенка и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний по форме 073/у. Результаты придут в личный кабинет на портале.

Как выбрать вид спорта, подходящий ребенку?

Занятия спортом можно выбрать в соответствии с увлечениями ребенка. Тренер может подсказать, есть ли у ребенка врожденные качества, которые позволят ему заниматься тем или иным видом спорта, но право выбора все равно остается за родителями.

Перед тем как сделать выбор, обязательно проконсультируйтесь с педиатром. Врач проведет обследование, даст рекомендации, какие группы мышц следует укреплять и какой вид спорта в этом поможет. Специалист также проверит, нет ли отклонений в состоянии здоровья, которые могут повлиять на занятия спортом.

В Москве в центрах тестирования можно бесплатно проверить предрасположенность ребенка к разным видам спорта. Запись в центры доступна на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Тестирование проводится по трем направлениям:

  • психофизиологическое тестирование;
  • антропометрическое исследование;
  • спортивное тестирование.

Для прохождения тестирования ребенку необходимо иметь:

  • спортивную форму (футболку и шорты или спортивные брюки);
  • кроссовки на шнурках или липучках;
  • теплую кофту (в холодное время года);
  • бутылочку воды.

Родители должны предоставить медицинскую справку о том, что ребенок здоров и допущен к занятиям физической культурой (срок действия справки — две недели). Справку можно получить у педиатра в детской поликлинике по месту жительства. Также необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении ребенка.

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