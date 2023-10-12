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09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Диетологи назвали способы навсегда избавиться от сахарной зависимости

Врачи-диетологи Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон перечислили способы, которые помогут навсегда избавиться от сахарной зависимости. Их мнение приводит издание Eat This, Not That!.

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Источник: AP 2023

Чтобы быть здоровым, необязательно полностью отказываться от сладостей, отметили специалисты. По их словам, максимальная суточная доза сахара составляет 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин. Соблюдать эту норму довольно легко, считают Рифкин и Хэмптон, если не морить себя голодом и полноценно питаться. Они объяснили, что сытый человек с меньшей вероятностью будет перекусывать конфетами и печеньем.

В период отказа от сладкого диетологи посоветовали чаще есть жирную пищу. «Жир является более насыщающим питательным веществом, которое помогает дольше чувствовать себя сытым», — объяснила Рифкин. Она назвала авокадо, сыр и орехи хорошими вариантами продуктов с высоким содержанием полезных жиров и низкой калорийностью.

Диетологи также отметили, что тягу к сахару снижает пища, богатая белками и клетчаткой. Помимо этого, они рекомендовали пить больше воды и полностью отказаться от искусственных подсластителей. Рифкин пояснила, что сахарозаменители имеют минимальную калорийность, но нередко усиливают тягу к сладкому.

Ранее нейрохирург Бретт Осборн призвал сократить в рационе количество продуктов с добавленным сахаром, чтобы сохранить здоровье мозга. По его мнению, чрезмерное потребление сладостей со временем приводит к ухудшению работы мозга.

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