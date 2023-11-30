Травматолог рассказал, с чего должна начинаться каждая тренировка, чтобы избежать травм

Речь идёт о разминке. По словам эксперта, во время занятий спортом объём движений существенно больше, чем в обычных бытовых условиях.

Организм нужно подготовить: увеличить эластичность связок, обеспечить приток крови, улучшить питание мышц и немного растянуть их для того, чтобы обеспечить длинный ход — от полного растяжения к максимальному сокращению, чтобы увеличить эффективность тренировки.