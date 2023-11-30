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16:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Травматолог рассказал, с чего должна начинаться каждая тренировка, чтобы избежать травм

Травматолог-ортопед Максим Саутин в беседе с NEWS рассказал о привычке перед тренировкой, которая снижает риск появления травм.

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Источник: РИА "Новости"

Речь идёт о разминке. По словам эксперта, во время занятий спортом объём движений существенно больше, чем в обычных бытовых условиях.

Организм нужно подготовить: увеличить эластичность связок, обеспечить приток крови, улучшить питание мышц и немного растянуть их для того, чтобы обеспечить длинный ход — от полного растяжения к максимальному сокращению, чтобы увеличить эффективность тренировки.

Максим Саутин добавил, что во время тренировок с большими весами нужно использовать кистевые, защитные ремни, эластичные ленты. Он рекомендует выполнять такие упражнения под контролем тренера.

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