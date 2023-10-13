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16:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Голливудский актер Уолберг объяснил выбор в пользу тренировок в четыре утра

Голливудский актер Марк Уолберг объяснил выбор в пользу тренировок в четыре утра. Его слова приводит Men’s Health.

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Источник: AP 2023

«Иногда я работаю по ночам, у меня ночной график. Я просто сплю восемь часов, встаю и делаю все, что нужно, чтобы быть лучшей версией себя, прежде чем будить детей», — заявил 52-летний Уолберг.

При этом Уолберг подчеркнул, что для эффективного занятия не имеет значения, в какое время оно начинается. «Неважно, будут ли ваши четыре утра на самом деле в четыре утра или в восемь, или в четыре часа дня. Начните свой фитнес-путь сегодня», — добавил он.

9 октября заведующая кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии» Университета «Синергия» Елена Силина назвала способы найти идеального фитнес-тренера. Эксперт заявила, что нужно выбрать человека, который сможет мотивировать на занятия спортом и заставить получить нужный результат от тренировок.

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