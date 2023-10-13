Голливудский актер Уолберг объяснил выбор в пользу тренировок в четыре утра

«Иногда я работаю по ночам, у меня ночной график. Я просто сплю восемь часов, встаю и делаю все, что нужно, чтобы быть лучшей версией себя, прежде чем будить детей», — заявил 52-летний Уолберг.

При этом Уолберг подчеркнул, что для эффективного занятия не имеет значения, в какое время оно начинается. «Неважно, будут ли ваши четыре утра на самом деле в четыре утра или в восемь, или в четыре часа дня. Начните свой фитнес-путь сегодня», — добавил он.