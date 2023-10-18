Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Волгарь
Енисей
00
Футбол. Кубок России
17:00
Нефтехимик
Форте
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Барыс
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Уфа
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец
КАМАЗ
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Футбол. Кубок России
12:00
Динамо Вл
Ротор
10
Хоккей. НХЛ
19.10
Оттава
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
19.10
Детройт
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Даллас
Б
32
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Каролина
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Колорадо
14
Футбол. Сборные
03:00
Мексика
Германия
22
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Лос-Анджелес
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Эдмонтон
16
Все события
Фоторепортажи
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
16Ничья сборной России с Катаром
14:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Фитнес-тренер назвал четыре привычки, которые улучшают самочувствие

Физическая активность важна для здоровья и хорошего самочувствия.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Физическая активность важна для здоровья и хорошего самочувствия. Фитнес-тренер Олли Томпсон рассказал Cambridge Independent ещё о четырёх факторах, которые положительно влияют на благополучие человека.

Качественный сон. Во время сна в организме происходят важные восстановительные процессы. Адекватная продолжительность сна, семь-восемь часов, имеет решающее значение для когнитивных функций, эмоциональной стабильности и физической жизнеспособности.

Управление стрессом. Хронический стресс может привести к целому ряду физических и психических заболеваний. Такие техники, как медитация, глубокие дыхательные упражнения и регулярные физические нагрузки, помогают смягчить негативные последствия стресса.

Питание. Здоровая еда обеспечивает организм жизненно важными питательными веществами и энергией, необходимыми для оптимальной работы. Правильно подобранная диета укрепляет физическое и психическое здоровье и снижает риск множества заболеваний.

Кофеин. Он является широко распространённым стимулятором, способным на время повысить бдительность и концентрацию внимания. При умеренном потреблении кофеин способен улучшить как когнитивную, так и физическую деятельность, однако чрезмерное его потребление может нарушить сон и, как следствие, привести к вялости утром.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь