Развенчан миф о пользе пива после пробежки

Саветников опроверг информацию о пользе употребления пива после забега для восстановления водно-солевого баланса. Он призвал не увлекаться спиртными напитками, приведя в пример профессиональных атлетов, которые стараются соблюдать жесткий режим и не употреблять алкоголь в периоды сложных тренировок.

Судья добавил, что можно выпить безалкогольное пиво, либо ограничиться водой. Он отметил, что это важно, так как во время забега кровь становится гуще, и увеличивается нагрузка на сердце, которому сложнее перекачивать кровь такой консистенции.