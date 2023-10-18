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17:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач рассказала об опасности избыточных занятий спортом для женщин

Врач-репродуктолог Юлия Колода рассказала об опасности избыточных занятий спортом для женщин. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Источник: РИА "Новости"

Специалист заявила, что чрезмерная нагрузка на организм повышает риск акушерских осложнений. По ее словам, в зоне риска находятся не только пациенты с ожирением, но и те, у кого наблюдается дефицит массы тела.

«У них риск возникновения акушерских осложнений во время беременности будет такой же, как при ожирении. Они включают преэклампсию, анемию, слабость родовой деятельности, невынашивание беременности, преждевременное излитие околоплодных вод, рождение ребенка с низкой массой тела», — заявила врач.

Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при выполнении планки. По ее словам, из-за неверной техники и прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, что приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.

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