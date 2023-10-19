Осеннее настроение: диетолог назвал 6 продуктов, которые помогут избавиться от хандры
В осенние месяцы многие люди страдают сезонным аффективным расстройством, состоянием, когда снижается уровень энергии и ухудшается настроение.
В осенние месяцы многие люди страдают сезонным аффективным расстройством, состоянием, когда снижается уровень энергии и ухудшается настроение.
Диетолог Cambridge Weight Plan Марк Гилберт назвал шесть продуктов, которые помогут бороться с осенней хандрой.
Все дело в составе — эти продукты содержат необходимые для устранения усталости питательные вещества. Среди них магний, креатин и железо.
Итак, справиться с осенней хандрой, по мнению эксперта, могут следующие продукты:
Помимо продуктов, избавиться от сезонного аффективного расстройства помогают прогулки на свежем воздухе, горячие напитки, любимое хобби, а также общение с друзьями и близкими.