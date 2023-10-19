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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Осеннее настроение: диетолог назвал 6 продуктов, которые помогут избавиться от хандры

В осенние месяцы многие люди страдают сезонным аффективным расстройством, состоянием, когда снижается уровень энергии и ухудшается настроение.

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Источник: РИА "Новости"

Диетолог Cambridge Weight Plan Марк Гилберт назвал шесть продуктов, которые помогут бороться с осенней хандрой.

Все дело в составе — эти продукты содержат необходимые для устранения усталости питательные вещества. Среди них магний, креатин и железо.

Итак, справиться с осенней хандрой, по мнению эксперта, могут следующие продукты:

  • тёмный шоколад;
  • жирная рыба;
  • бананы;
  • красное мясо;
  • авокадо;
  • орехи.

Помимо продуктов, избавиться от сезонного аффективного расстройства помогают прогулки на свежем воздухе, горячие напитки, любимое хобби, а также общение с друзьями и близкими.

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