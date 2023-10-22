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10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет

Фитнес-тренер Валерия Овдеенко назвала идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет. Овдеенко посоветовала заниматься пилатесом, делать разминку на гибкость, проводить силовые и аэробные тренировки, а также включить в комплекс йогу, так как она поможет расслабиться.

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Фитнес-тренер Валерия Овдеенко назвала идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет. Ее слова приводит PrimaMedia.

Овдеенко посоветовала заниматься пилатесом, так как он укрепляет центральные мышцы тела, улучшает осанку и уменьшает риск возникновения болей в спине. Кроме того, необходимо делать разминку на гибкость. Следующими станут силовые тренировки, которые помогут укрепить мышцы и поддерживать костную ткань здоровой.

Также тренер посчитала важными аэробные тренировки, в частности, бег, ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Они помогут поддерживать сердечно-сосудистую систему в хорошей форме. Еще эксперт посоветовала включить в комплекс йогу, так как она поможет расслабиться, снять стресс, улучшить гибкость и баланс.

19 октября журналисты Men Today назвали идеальный комплекс упражнений для мужчин после 40 лет. Они посоветовали бег, отжимания, жим гантелей лежа, приседания без веса, выпады с гантелями, выпады в стороны, скручивания и подъем ног лежа.

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