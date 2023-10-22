Назван идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет

Фитнес-тренер Валерия Овдеенко назвала идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет. Ее слова приводит PrimaMedia.

Овдеенко посоветовала заниматься пилатесом, так как он укрепляет центральные мышцы тела, улучшает осанку и уменьшает риск возникновения болей в спине. Кроме того, необходимо делать разминку на гибкость. Следующими станут силовые тренировки, которые помогут укрепить мышцы и поддерживать костную ткань здоровой.

Также тренер посчитала важными аэробные тренировки, в частности, бег, ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Они помогут поддерживать сердечно-сосудистую систему в хорошей форме. Еще эксперт посоветовала включить в комплекс йогу, так как она поможет расслабиться, снять стресс, улучшить гибкость и баланс.