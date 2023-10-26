Фитнес-тренер предложила комплекс упражнений для улучшения состояния спины

Специалист объяснила, что многие люди испытывают проблемы со спиной, которые возникают из-за сидячей работы, малоподвижного образа жизни или возрастных изменений. Для борьбы с этой проблемой следует в свободное время выполнять несколько небольших упражнений.

Первое упражнение, которое предложила делать эксперт, — скручивания в положении стоя. Исходное положение — руки вытягиваем по сторонам в одну линию ладонями вниз. «Сохраняя положение таза и вытяжение макушкой вверх, на выдохе начинаем скручивать корпус в одну сторону. Руки при этом остаются на одной линии, вращение только в позвоночнике. Выравниваемся и повторяем в другую сторону», — описала Петрова правильную технику.

Исходное положение для следующего упражнения — наклоняем корпус, упираясь руками в бедра, колени немного согнуты. На выдохе скругляем спину, подтягивая подбородок к грудной клетке, на вдохе прогибаемся в позвоночнике. Тренер отметила, что важно выполнять движения мягко и без рывков.

Затем Петрова посоветовала сцепить руки перед собой в замок, скруглить спину и потянуться вперед параллельно полу, при этом таз должен быть подкручен и стабилизирован, а ягодицы поджаты. «Начинаем делать движения замком из рук в виде знака бесконечности сначала в одну, а затем и в другую сторону. Фитнес-тренер посоветовала простой комплекс упражнений для здоровой спины», — объяснила тренер.