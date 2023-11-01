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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Названо лучшее время для тренировок: рекомендации учёных

Учёные определили, когда лучше всего тренироваться.

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Источник: Чемпионат.com

В недавнем исследовании они задействовали более 5 тысяч человек среднего возраста. Участники занимались спортом в разное время: утро (с 7 до 9 утра), полдень (с 11 до 13 часов) и вечер (с 17 до 20 часов).

Профессоры собрали данные ИМТ (индекс массы тела) и окружности талии в каждой группе. Лучший и здоровый результат продемонстрировала утренняя группа — 25, 9 кг/м2. У второй и третей ИМТ составило 27,6 и 27,2 кг/м2 соответственно. Последние показатели указывают на избыточный вес.

Окружность талии также значительно уменьшилась у тех, кто занимался с 7 до 9 утра.

Утренние тренировки могут быть наиболее эффективными, так как такой график более предсказуем и позволяет избегать многочисленных отвлекающих факторов: телефонные звонки, электронная почта и рабочие собрания.

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