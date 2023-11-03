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17:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-эксперт предложил замену пробежкам

Фитнес-эксперт, мастер спорта по боксу Павел Кондратьев предложил замену пробежкам. Его слова приводит Life.

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Источник: РИА "Новости"

Кондратьев посоветовал вместо рутинного бега сделать боксерскую разминку. «В профессиональном боксе разминка занимает почти половину тренировки и длится 50 минут. Вам столько не нужно, но минут 15−20 на нее потратьте», — заявил он.

Специалист предложил начать с обычного бега в течение пяти-семи минут, а после перейти к упражнениям для тренировки вестибулярного аппарата. Он посоветовал делать бег спиной, движение широкими приставными шагами, бег боком скрещивающимися шагами, движение приставными шагами по два шага одним боком с разворотом. Каждый вариант выполняется в один круг.

Также Кондратьев рекомендовал прыгать на скакалке. «Раунд — одна, две или три минуты. Затем попробуйте прыгать на ускорение или меняя темп», — объяснил он.

Ранее тренер Анастасия Юркова назвала лучшие упражнения для развития координации. Она предложила делать боковые наклоны стоя на одной ноге и аналогичное движение с упором на колено.

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