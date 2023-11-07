Названы самые эффективные упражнения для женщин в спортивном зале

Волынкина заявила, что женщинам нужно выполнять приседания с гантелями и без, выпады с гантелями или со штангой, а также становую тягу, которая делает упругими ягодицы. Также она обратила внимание на то, что упражнения «лодочка» и «супермен» укрепляют мышцы спины.