Выяснено, какое время упражнений компенсирует риск смерти от сидячего образа жизни
Определённое количество физических упражнений может компенсировать негативное воздействие, которое оказывает на организм малоподвижный образ жизни.
Определённое количество физических упражнений может компенсировать негативное воздействие, которое оказывает на организм малоподвижный образ жизни.
Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine.
В эксперименте приняли участие 11 985 человек младше 50 лет, за которыми наблюдали в течение двух лет. В общей сложности 5943 участника проводили в сидячем положении до 10,5 часа в день, остальные 6042 — более 10,5 часа.
Результаты исследования показали, что всего 20−25 минут физической активности в день может быть достаточно, чтобы компенсировать повышенный риск смерти из-за малоподвижного образа жизни. Дополнительные 10 минут в день были связаны со снижением риска смерти на 15% у людей, которые проводят в сидячем положении менее 10,5 часа, и на 35% у тех, кто сидит более 10,5 часа в день.