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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Выяснено, какое время упражнений компенсирует риск смерти от сидячего образа жизни

Определённое количество физических упражнений может компенсировать негативное воздействие, которое оказывает на организм малоподвижный образ жизни.

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Источник: Чемпионат.com

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine.

В эксперименте приняли участие 11 985 человек младше 50 лет, за которыми наблюдали в течение двух лет. В общей сложности 5943 участника проводили в сидячем положении до 10,5 часа в день, остальные 6042 — более 10,5 часа.

Результаты исследования показали, что всего 20−25 минут физической активности в день может быть достаточно, чтобы компенсировать повышенный риск смерти из-за малоподвижного образа жизни. Дополнительные 10 минут в день были связаны со снижением риска смерти на 15% у людей, которые проводят в сидячем положении менее 10,5 часа, и на 35% у тех, кто сидит более 10,5 часа в день.

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