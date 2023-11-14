Выяснено, какое время упражнений компенсирует риск смерти от сидячего образа жизни

В эксперименте приняли участие 11 985 человек младше 50 лет, за которыми наблюдали в течение двух лет. В общей сложности 5943 участника проводили в сидячем положении до 10,5 часа в день, остальные 6042 — более 10,5 часа.

Результаты исследования показали, что всего 20−25 минут физической активности в день может быть достаточно, чтобы компенсировать повышенный риск смерти из-за малоподвижного образа жизни. Дополнительные 10 минут в день были связаны со снижением риска смерти на 15% у людей, которые проводят в сидячем положении менее 10,5 часа, и на 35% у тех, кто сидит более 10,5 часа в день.