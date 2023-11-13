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11:11 (мск), источник: ТАСС

Бодибилдера Герасимова дисквалифицировали за употребление девяти запрещенных препаратов

Ни у одного российского атлета, который отбывает дисквалификацию, не было обнаружено такого большого количества запрещенных веществ в допинг-пробе.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер Кубка России по бодибилдингу 2023 года Антон Герасимов был дисквалифицирован на шесть лет после того, как в его допинг-пробе обнаружили девять запрещенных субстанций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«В пробе спортсмена обнаружено девять запрещенных субстанций, — сказали в пресс-службе. — Его тестировала международная федерация, дата отбора пробы — 20 мая 2023 года. Срок дисквалификации увеличен до 6 лет за большое количество обнаруженных субстанций, что является отягчающим обстоятельством».

Согласно документам, имеющимся в распоряжении ТАСС, в допинг-пробе Герасимова были обнаружены стероидные препараты: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие. Ни у одного другого российского спортсмена, отбывающего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не было обнаружено такого большого количества запрещенных веществ в допинг-пробе.

28-летний Герасимов, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, на Кубке России, который проходил в апреле в Санкт-Петербурге, представлял Челябинскую область. В 2017 году он выиграл чемпионат России по бодибилдингу среди юниоров.

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