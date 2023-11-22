Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Динамо Мн
13
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Сочи
52
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
Баффало
Хоккей. НХЛ
23.11
Детройт
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
23.11
Каролина
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23.11
Коламбус
Чикаго
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.11
Тампа-Бэй
Виннипег
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
23.11
Айлендерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
23.11
Аризона
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
23.11
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
23.11
Анахайм
Монреаль
Хоккей. НХЛ
23.11
Колорадо
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
23.11
Сиэтл
Сан-Хосе
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
26Карпин и фанаты, пять минут Соболева: «Спартак» обыграл «Ростов»
18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Модель Яна Сапета назвала эффективный способ накачать пресс, не вставая с кровати

Модель и телеведущая Яна Сапета в шоу «Испытано на себе» назвала простое и эффективное упражнение для пресса.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Выполняется оно сразу после пробуждения в лежачем положении.

Если матрас мягкий — не страшно, главное — просто сделать, отметила Яна. Можно ноги согнуть, но это необязательно.

Итак, потянулись, руки за голову или вдоль тела, слегка приподнимаем верхнюю часть тела и фиксируемся на несколько секунд в этом положении. Выполняем, сколько есть сил, работаем на максимум.

Для первого раза, как рассказала модель, достаточно выполнить 50 раз. Если сложно — делайте меньше, не изнуряйте себя. Это может привести к перенапряжению мышц. Надо давать им расслабление.

Я делаю 200 повторов, занимает 20 минут. У меня нет времени на другие упражнения. Можно делать с перерывами, в три подхода. Важно прислушиваться к себе и работать в тандеме с крутым тренером, который будет вас мотивировать. Только профессионал может довести до результата.

Яна Сапета
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь