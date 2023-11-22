Модель Яна Сапета назвала эффективный способ накачать пресс, не вставая с кровати

Я делаю 200 повторов, занимает 20 минут. У меня нет времени на другие упражнения. Можно делать с перерывами, в три подхода. Важно прислушиваться к себе и работать в тандеме с крутым тренером, который будет вас мотивировать. Только профессионал может довести до результата.