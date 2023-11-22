Модель Яна Сапета назвала эффективный способ накачать пресс, не вставая с кровати
Модель и телеведущая Яна Сапета в шоу «Испытано на себе» назвала простое и эффективное упражнение для пресса.
Модель и телеведущая Яна Сапета в шоу «Испытано на себе» назвала простое и эффективное упражнение для пресса.
Выполняется оно сразу после пробуждения в лежачем положении.
Если матрас мягкий — не страшно, главное — просто сделать, отметила Яна. Можно ноги согнуть, но это необязательно.
Итак, потянулись, руки за голову или вдоль тела, слегка приподнимаем верхнюю часть тела и фиксируемся на несколько секунд в этом положении. Выполняем, сколько есть сил, работаем на максимум.
Для первого раза, как рассказала модель, достаточно выполнить 50 раз. Если сложно — делайте меньше, не изнуряйте себя. Это может привести к перенапряжению мышц. Надо давать им расслабление.
Я делаю 200 повторов, занимает 20 минут. У меня нет времени на другие упражнения. Можно делать с перерывами, в три подхода. Важно прислушиваться к себе и работать в тандеме с крутым тренером, который будет вас мотивировать. Только профессионал может довести до результата.