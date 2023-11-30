Тренировка миллиардера: как поддерживает спортивную форму один из богатейших людей в мире

Глядя на миллиардера, не возникает сомнений в том, что он действительно серьёзно работает над своей формой. Совсем скоро Безосу исполнится 60 лет, однако его стройности и крепким мышцам может позавидовать даже молодой спортсмен. В первую очередь Джефф работает над развитием выносливости и сохранением тонуса мышц. Для этих целей он прибегает к изометрическим упражнениям.