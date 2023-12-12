Катание на сноуборде — самый популярный зимний вид спорта у россиян в 2023 году

Самые популярные зимние виды спорта в России

Больше половины россиян (54%) предпочитают катание на сноуборде. Еще четверть опрошенных — беговые и горные лыжи (25%). Еще 19% россиян выбирают катание на коньках. И только 2% россиян отметили популярность хоккея в качестве зимнего вида спорта.

При этом москвичи предпочитают катание на коньках (41%) и беговые лыжи (31%). И только четверть опрошенных (26%) делают выбор в пользу сноуборда. А вот подавляющее большинство петербуржцев (63%) предпочитают сноуборд другим зимним видам спорта. Беговые и горные лыжи выбирают 29% жителей Санкт-Петербурга, и еще 6% — катание на коньках, 2% — хоккей.

Почему зимой особенно полезно заниматься спортом

Россияне также назвали причины, почему они занимаются зимними видами спорта. Так, в 29% случаев это помогает оставаться в хорошей физической форме. Еще в 27% случаев россияне отметили, что занятие зимними видами спорта — хороший вариант досуга в холодное время года. Жители страны также поделились, что таким образом они стараются заботиться о своем здоровье (в 22% случаев). Зимние виды спорта к тому же отлично снимают стресс и эмоциональное напряжение (в 15% случаев).

«Занятия спортом зимой на свежем воздухе — это не только необходимая организму физическая активность, но и процесс активного жиросжигания и закаливания организма. Одной из основных причин того, что зимний период может помочь в похудении, является повышенный метаболизм. Когда мы находимся на холоде, наш организм начинает сжигать больше калорий, чтобы сохранить оптимальную температуру тела. Кроме того, холодная погода способствует сжиганию жира из-за активации бурого жира. Жировая ткань — это природный теплоизолятор, защищающий организм от внешнего воздействия низких температур. “Чувствуя” холод, клетки бурого жира начинают высвобождать тепловую энергию, сжигая собственные жировые запасы. Белая жировая ткань реагирует на холод выработкой особого гормона — адипонектина. Его действие также направлено на сжигание жира. Исследование канадских ученых показало, что высокоинтенсивные упражнения на холоде увеличивают окисление липидов на целых 358% во время тренировки по сравнению с занятиями в термонейтральной среде», — отметила Вероника Лисицкая, врач-терапевт группы компаний BestDoctor.

Если же говорить о популярности горнолыжного спорта, то больше трети россиян (46%) занимаются этим регулярно — каждый год или чаще. Еще 11% катаются на горных лыжах/сноуборде, но не делают это регулярно. Еще 11% пробовали, но не получилось. При этом треть опрошенных (33%) ни разу не пробовали кататься на горных лыжах. Из них 18% — собираются это сделать уже в приближающемся сезоне.