Эксперт объяснила прибавку в весе после тренировок

Ротач обратила внимание на то, что во время восстановления мышц в них начинают происходить химические реакции, которые притягивают дополнительное количество воды. Например, отечностью могут сопровождаться силовые упражнения, так как во время такой тренировки мышцы новичков получают много микротравм.

Также эксперт заявила, что регулярные занятия с отягощениями заставляют мышцы расти. Это отражается на весе, однако силовые тренировки все равно рекомендованы для похудения. Еще одной причиной набора веса может стать нарушения водно-солевого баланса организма.