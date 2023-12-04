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18:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперт объяснила прибавку в весе после тренировок

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила прибавку в весе после тренировок. Ее слова приводит Men Today.

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Источник: РИА "Новости"

Ротач обратила внимание на то, что во время восстановления мышц в них начинают происходить химические реакции, которые притягивают дополнительное количество воды. Например, отечностью могут сопровождаться силовые упражнения, так как во время такой тренировки мышцы новичков получают много микротравм.

Также эксперт заявила, что регулярные занятия с отягощениями заставляют мышцы расти. Это отражается на весе, однако силовые тренировки все равно рекомендованы для похудения. Еще одной причиной набора веса может стать нарушения водно-солевого баланса организма.

2 декабря Ротач назвала три упражнения, которые ускоряют потерю веса. Для начала специалист посоветовала выполнить махи гирей. Следующим упражнением станут приседания с гирей. Последним упражнением эксперт назвала румынскую становую тягу с гирями.

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