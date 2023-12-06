Как научиться сидеть в позе лотоса и для чего это нужно

Поза лотоса, если ее правильно выполнять, весьма полезна для здоровья. Она улучшает кровообращение в органах малого таза, снижает артериальное давление, помогает расслабить мышцы и позвоночник. Также в позу лотоса садятся для того, чтобы помедитировать.

Инструктор по йоге Сергей Парфенов рассказал, можно ли научиться принимать позу лотоса в домашних условиях.

Содержание статьи:

Все ли могут сидеть в позе лотоса

Сколько и как тренироваться, чтобы принять позу лотоса

Как сделать «пробу»

Как сесть в позу лотоса

Все ли могут сидеть в позе лотоса

Поза лотоса — падмасана — основа йоги. Нередко начинающие стремятся побыстрее освоить ее, не думая о последствиях. У всех разный уровень гибкости, состояние суставов и позвоночника, так что сразу принимать позу лотоса может быть небезопасно для здоровья. Из-за неправильной техники и отсутствия должной подготовки можно повредить мышцы, связки, голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

Людям с травмами колен, бедер и стоп принимать позу лотоса можно только с разрешения лечащего врача.

Из-за особенностей строения тазобедренных суставов мало кому в России доступна поза лотоса. Сергей Парфенов Инструктор по йоге

Сколько и как тренироваться, чтобы принять позу лотоса

Все зависит от начального уровня подготовки и от степени гибкости. Если начинать с нуля, может понадобиться много времени: вплоть до целого года.

Часто советуют выполнять тренировки на растяжку, в том числе принимать позу бабочки. На самом деле выполнение таких упражнений, особенно если делать их часто и интенсивно, может привести к разрыву менисков.

Готовиться к «лотосу» нужно постепенно и сначала «дорасти» до уровня «пробы». Это позволит проверить доступность падмасаны для конкретного человека.

Тот, кто смог выполнить ортопедическую пробу, сможет безопасно для суставов осваивать позу лотоса. Но заниматься надо под присмотром опытного и компетентного преподавателя. Сергей Парфенов Инструктор по йоге

Как сделать «пробу»

Сесть на ровную поверхность. Сделать «коленный замок» на одной ноге: потянуть носок на себя, чтобы предотвратить нежелательное вращение колена и последующую травму. Вывести эту ногу вперед, согнуть ногу в коленном суставе под углом около 90 градусов. При этом пятка и колено должны лежать на полу. Если этот шаг не удался, закончить упражнение. Если получилось выполнить пункт 3, сделать «коленный замок» на второй ноге, согнуть ногу в коленном суставе под углом около 90 градусов, положить пятку на колено первой ноги. Аналогично: если этот шаг не удался, закончить упражнение. Если получилось выполнить пункт 4, соединить пятки и колени, не отпуская «коленные замки».

Если какой-то из шагов пока не получается, делать падмасану очень рискованно для коленей. Сергей Парфенов Инструктор по йоге

Как сесть в позу лотоса

Нежелательно в первый раз принимать позу лотоса без инструктора.

Перед тем как принять падмасану, нужно разогреть мышцы и подготовить место для сидения. Оно должно быть ровным и не холодным. Можно делать на полу, расстелив на нем коврик для йоги.

Техника выполнения:

Сесть на коврик, выпрямить спину. Вытянуть вперед одну ногу. Вторую ногу согнуть и положить стопу на бедро первой ноги. Согнуть первую ногу и положить ее на бедро второй ноги.

В процессе нужно следить за ощущениями. При возникновении дискомфорта и боли нужно немедленно прекратить выполнение. Принятие падмасаны через боль недопустимо: оно не только может привести к травме, но и сведет на нет пользу. Медитировать и расслабляться, превозмогая боль, все равно не получится.