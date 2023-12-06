Как научиться сидеть в позе лотоса и для чего это нужно
Без должной подготовки есть риск повредить суставы.
Без должной подготовки есть риск повредить суставы.
Поза лотоса, если ее правильно выполнять, весьма полезна для здоровья. Она улучшает кровообращение в органах малого таза, снижает артериальное давление, помогает расслабить мышцы и позвоночник. Также в позу лотоса садятся для того, чтобы помедитировать.
Инструктор по йоге Сергей Парфенов рассказал, можно ли научиться принимать позу лотоса в домашних условиях.
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Поза лотоса — падмасана — основа йоги. Нередко начинающие стремятся побыстрее освоить ее, не думая о последствиях. У всех разный уровень гибкости, состояние суставов и позвоночника, так что сразу принимать позу лотоса может быть небезопасно для здоровья. Из-за неправильной техники и отсутствия должной подготовки можно повредить мышцы, связки, голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.
Людям с травмами колен, бедер и стоп принимать позу лотоса можно только с разрешения лечащего врача.
Из-за особенностей строения тазобедренных суставов мало кому в России доступна поза лотоса.
Все зависит от начального уровня подготовки и от степени гибкости. Если начинать с нуля, может понадобиться много времени: вплоть до целого года.
Часто советуют выполнять тренировки на растяжку, в том числе принимать позу бабочки. На самом деле выполнение таких упражнений, особенно если делать их часто и интенсивно, может привести к разрыву менисков.
Готовиться к «лотосу» нужно постепенно и сначала «дорасти» до уровня «пробы». Это позволит проверить доступность падмасаны для конкретного человека.
Тот, кто смог выполнить ортопедическую пробу, сможет безопасно для суставов осваивать позу лотоса. Но заниматься надо под присмотром опытного и компетентного преподавателя.
Если какой-то из шагов пока не получается, делать падмасану очень рискованно для коленей.
Нежелательно в первый раз принимать позу лотоса без инструктора.
Перед тем как принять падмасану, нужно разогреть мышцы и подготовить место для сидения. Оно должно быть ровным и не холодным. Можно делать на полу, расстелив на нем коврик для йоги.
Техника выполнения:
В процессе нужно следить за ощущениями. При возникновении дискомфорта и боли нужно немедленно прекратить выполнение. Принятие падмасаны через боль недопустимо: оно не только может привести к травме, но и сведет на нет пользу. Медитировать и расслабляться, превозмогая боль, все равно не получится.
Автор: Мария Сальникова