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15:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы лучшие упражнения при отсутствии сил

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения при отсутствии сил. Материал доступен на сайте издания.

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Источник: РИА "Новости"

Издание советует заниматься ходьбой в течение 30 минут в энергичном темпе, так как подобная тренировка может поднять уровень энергии. Отмечается, что ходьба повышает тонус за счет выделения в организме гормонов, похожих на эндорфины.

Другим вариантом может стать йога. Для начала можно сделать планку. Следующим упражнением станет кобра, для которого нужно лечь животом вниз, приподнять корпус, опираясь на ладонях, и тянуть грудь вверх. Последней станет поза «собака мордой вниз», при которой из положения стоя нужно опуститься вниз и положить ладони на коврик, прижав пятки к полу.

2 декабря фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала три упражнения, которые ускоряют потерю веса. Для начала специалист посоветовала выполнить махи гирей. Следующим упражнением станут приседания с гирей. Последним упражнением эксперт назвала румынскую становую тягу с гирями.

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