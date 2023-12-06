Названы лучшие упражнения при отсутствии сил
Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения при отсутствии сил. Материал доступен на сайте издания.
Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения при отсутствии сил. Материал доступен на сайте издания.
Издание советует заниматься ходьбой в течение 30 минут в энергичном темпе, так как подобная тренировка может поднять уровень энергии. Отмечается, что ходьба повышает тонус за счет выделения в организме гормонов, похожих на эндорфины.
Другим вариантом может стать йога. Для начала можно сделать планку. Следующим упражнением станет кобра, для которого нужно лечь животом вниз, приподнять корпус, опираясь на ладонях, и тянуть грудь вверх. Последней станет поза «собака мордой вниз», при которой из положения стоя нужно опуститься вниз и положить ладони на коврик, прижав пятки к полу.
2 декабря фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала три упражнения, которые ускоряют потерю веса. Для начала специалист посоветовала выполнить махи гирей. Следующим упражнением станут приседания с гирей. Последним упражнением эксперт назвала румынскую становую тягу с гирями.