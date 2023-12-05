Диетолог развеяла популярный миф о завтраке

«Каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через 2−3 часа после пробуждения, не будет», — заявила эксперт.

Как утверждает специалист по питанию, если человек, не привыкший завтракать сразу после пробуждения, вдруг решит плотно позавтракать, то в течение дня он будет чувствовать сонливость и вялость.

«Но если человек знает, что он, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо», — подчеркнула Тихомирова.

Однако диетолог выделила категорию людей, которым пропускать завтрак нельзя — это пациенты, соблюдающие лечебный режим питания. Например, при хронических гастритах, язве и т. д.