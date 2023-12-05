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17:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Диетолог развеяла популярный миф о завтраке

Диетолог Елена Тихомирова развеяла известный миф о важности раннего завтра. Она считает, что поесть человек может через несколько часов после пробуждения, никакого вреда для организма не будет, пишет «Газета.ru».

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«Каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через 2−3 часа после пробуждения, не будет», — заявила эксперт.

Как утверждает специалист по питанию, если человек, не привыкший завтракать сразу после пробуждения, вдруг решит плотно позавтракать, то в течение дня он будет чувствовать сонливость и вялость.

«Но если человек знает, что он, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо», — подчеркнула Тихомирова.

Однако диетолог выделила категорию людей, которым пропускать завтрак нельзя — это пациенты, соблюдающие лечебный режим питания. Например, при хронических гастритах, язве и т. д.

«Для здоровых людей каких-то рекомендаций в этом плане нет. Каждый может завтракать в то время, в которое ему более комфортно», — подытожила доктор.

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