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23:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-эксперт рассказал о правильном режиме тренировок для новичков

Фитнес-эксперт Кунал Маквана рассказал о правильном режиме тренировок для новичков. Ее слова приводит The Independent.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист посоветовал новичкам заниматься три-четыре раза в неделю. Он отметил, что важно не переусердствовать и давать организму время на восстановление.

При этом он также назвал рекомендуемую длительность каждой тренировки — не более 90 минут. По его словам, долгие занятия могут стать причиной переутомления, что может привести к травмам.

Кроме того, Макавана посоветовала новичкам освоить азы в тренажерном зале под руководством профессионалов. После этого можно будет заниматься самостоятельно.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка раскрыла причины отсутствия эффективности тренировок. По ее словам, это может происходить из-за плохого расчета нагрузок.

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