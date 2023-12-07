Названы лучшие упражнения для стабилизации давления

Специалист заявила, что необходимы аэробные тренировки. Они должны включать в себя пешие прогулки ускоренным шагом с частотой 110 шагов в минуту, плавание, бег трусцой, езду на велосипеде, танцы и пеший туризм. Отмечается, что иногда нагрузки можно сделать более интенсивными и заниматься бегом, прыжками со скакалкой и аэробикой.

Старокожева подчеркнула, что с помощью регулярных кардиотренировок можно не только поддерживать здоровье сердца, но и улучшить функцию легких, нормализовать артериальное давление, уменьшить вес и предотвратить развитие сахарного диабета. По ее мнению, лучше всего заниматься физическими нагрузками средней интенсивности — 150−300 минут в неделю.