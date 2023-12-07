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19:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы лучшие упражнения для стабилизации давления

Врач-кардиолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Анастасия Старокожева назвала лучшие упражнения для стабилизации давления. Ее слова приводит Life.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист заявила, что необходимы аэробные тренировки. Они должны включать в себя пешие прогулки ускоренным шагом с частотой 110 шагов в минуту, плавание, бег трусцой, езду на велосипеде, танцы и пеший туризм. Отмечается, что иногда нагрузки можно сделать более интенсивными и заниматься бегом, прыжками со скакалкой и аэробикой.

Старокожева подчеркнула, что с помощью регулярных кардиотренировок можно не только поддерживать здоровье сердца, но и улучшить функцию легких, нормализовать артериальное давление, уменьшить вес и предотвратить развитие сахарного диабета. По ее мнению, лучше всего заниматься физическими нагрузками средней интенсивности — 150−300 минут в неделю.

15 сентября врач-терапевт Игорь Видяскин назвал способствующие снижению артериального давления виды спорта. Видяскин заявил, что регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Он подчеркнул, что необходимо заниматься физической активностью по 30 минут в день.

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