Фитнес-тренер назвал шесть упражнений для железного пресса

Специалист рекомендовал обратить внимание на сгибание на угловой скамье с вращением, подъем коленей выше пояса на турнике, планку с дыханием по Стюарту Макгилу, кранч или сгибание на пресс лежа, подъем ног лежа, а также подъем корпуса на угловой скамье.

Опальницкий также отметил, важность правильного питания.

«Кроме того, необходимо постоянно увеличивать нагрузку, ну и терпение — сильные мышцы живота требуют не менее полугода упорных тренировок», — добавил тренер.